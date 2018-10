Ligue 1, show di Mbappé: il PSG vince anche la nona, Lione travolto 5-0

© foto di J.M.Colomo

Nove su nove per il Paris Saint-Germain che ha battuto 5-0 l'Olympique Lione continuando a viaggiare a punteggio pieno in Ligue 1. In vantaggio con il rigore di Neymar dopo nove minuti, la squadra di Tuchel è rimasta in dieci a causa dell'espulsione di Kimpembe ma il Lione non ne ha approfittato e prima dell'intervallo la parità numerica è stata ristabilita con il doppio giallo a Tousart. Nella ripresa però è andato in scena l'incredibile show di Mbappè che in 13 minuti ha travolto l'OL con quattro gol che hanno permesso al PSG di vincere 5-0 e volare a 27 punti in classifica. Seconda gara consecutiva senza vittoria per il Lione che resta a quota 14.

Questo il programma completo del nono turno di Ligue 1:

05/10 20:45 Tolosa-Nizza 1-1

06/10 17:00 Lille-St. Etienne 3-1

06/10 20:00 Amiens-Dijon 1-0

06/10 20:00 Angers-Strasburgo 2-2

06/10 20:00 Guingamp-Montpellier 1-1

06/10 20:00 Nimes-Reims 0-0

07/10 15:00 Bordeaux-Nantes 3-1

07/10 17:00 Marsiglia-Caen 2-0

07/10 17:00 Monaco-Rennes 1-2

07/10 21:00 Paris SG-Lione