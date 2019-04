Ligue 1, si scaldano i motori del mercato. Quattro nomi su tutti

Calciomercato in prima pagina su L'Equipe oggi in edicola: "Il mercato estivo si annuncia movimentato in Ligue 1. Molti fra i migliori giocatori possono essere in partenza ma i club francesi, di risposta, dovrebbero investire di più rispetto alle stagioni precedenti". Gli uomini in prima pagina sono Edinson Cavani, le cui parole dopo la vittoria in Ligue 1 lasciano aperte le possibilità a un addio: "Ho un anno di contratto ma nel calcio non si sa mai" ha dichiarato l'uruguayano. Ma anche Memphis Depay, che nei mesi scorsi non ha nascosto l'ambizione di giocare in un club più prestigioso come l'OL. Per Pépé l'addio dal Lille è inevitabile, come annunciato dal presidente del club e su di lui ci sono già Bayern Monaco e Inter. Infine, Mario Balotelli: dal 1° giugno sarà un giocatore proprietario del proprio cartellino. L'esperienza al Marsiglia lo ha rilanciato.