Ligue 1, solo 0-0 tra Bordeaux e Caen. Risultati e classifica aggiornata

Un fulmine a ciel sereno. Giampiero Ventura si è dimesso tra lo stupore di squadra e dirigenza del Chievo Verona. Una decisione che salvo colpi di scena pare irrevocabile e che ha spiazzato tutti. E per il futuro la società sta valutando due possibilità: il ritorno di Lorenzo D’Anna...

CLASSIFICA: PSG 36*, Lille 26, Montpellier 25, Lione 24, St. Etienne 23, Nizza 20, Marsiglia 19*, Strasburgo 18, Reims 17, Nantes 15*, Bordeaux 16, Angers 15, Rennes 15*, Nimes 14, Tolosa 14, Amiens 13*, Caen 12, Dijon 11*, Monaco 7*, Guingamp 7. *una gara in meno

Si è concluso con uno scialbo 0-0 il match tra Bordeaux e Caen. Allo stadio Matmut Atlantique le due squadre non si fanno male, portando a casa un punto a testa. Un risultato che non serve a nessuna, visto che il Bordeaux resta a 16 punti, lontanissimo dalla zona coppe, mentre il Caen resta vicinissimo alla zona retrocessione con 12 punti.

