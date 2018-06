Ligue 1, sorteggiati i calendari: esordio del PSG in casa col Caen

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Sono stati sorteggiati i calendari di Ligue 1, il campionato francese che prenderà il via il prossimo 10 agosto. I campioni in carica del Paris Saint-Germain esordiranno col Caen, che potrebbe quindi essere la prima avversaria affrontata da Gigi Buffon - in trattativa col club parigino del neo tecnico Tuchel. Debutto a Nantes per i vice-campioni del Monaco, squadra del giovane talento italiano Pellegri. Il Lione accoglierà l'Amiens, il Tolosa farà visita al Marsiglia dell'ex tecnico giallorosso Garcia.

Questo il quadro completo della prima giornata di Ligue 1:

Paris Saint-Germain - Caen

Lille - Rennes

Lione- Amiens

Saint-Etienne - Guingamp

Nizza- Reims

Bordeaux - Strasburgo

Marsiglia- Tolosa

Montpellier - Dijon

Nantes - Monaco

Angers - Nîmes