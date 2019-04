© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Guingamp solleva dubbi sulla regolarità Caen-Angers giocata sabato e terminata col successo degli ospiti per 0-1. Il presidente del Guingamp, Bertrand Desplat, ha dichiarato: "Un mio giocatore mi ha detto cose che mi suonavano strane, così ho avvertito la Lega. Non ho denunciato nessuno, non ho incolpato nessuno. Sono stato rispettoso delle istituzioni e penso che tutti i presidenti dovrebbero farlo". Rolland Courbis, allenatore del Caen, ha spiegato: "Il presidente mi ha avvertito che la Lega aveva ricevuto una chiamata da Bertrand Desplat, il quale ha riferito che uno dei suoi giocatori aveva sentito dire chealcuni giocatori del Caen e dell'Angers stavano parlando prima dell'incontro". Per la cronaca non è stato riscontrato nulla di anomalo e il risultato è pertanto omologato.