Ligue 1, spettacolo e gol al Louis II: Marsiglia batte Monaco 4-3

Grandissimo spettacolo al Louis II per il posticipo della domenica sera di Ligue 1 che metteva di fronte il Monaco all'Olympique Marsiglia. Ne è venuta fuori una sfida piena di gol, e di ribaltamenti di fronte. Doppio vantaggio monegasco con l'iniziale doppietta di Ben Yedder in nove minuti tra il 17' e il 26', poi però è venuto fuori l'OM: una doppietta di Benedetto e il gol di Germain, oltre alla rete di Payet, hanno ribaltato del tutto l'esito dell'incontro. Solo illusoria la zampata dell'ex laziale ed interista Keita Balde: 3-4 il finale. Il Marsiglia sale dunque a quota 10 in classifica, mentre il Monaco (ancora a secco di successi), stagna ancora al penultimo posto con due punti.

Il programma della 5^ giornata di Ligue 1

VENERDI

Lilla - Angers 2-1

Amiens - Lione 2-2

SABATO

PSG - Strasburgo 1-0

Bordeaux - Metz 2-0

Brest - Rennes 0-0

Dijon - Nimes 0-0

Montpellier - Nizza 2-1

DOMENICA

Nantes - Reims 1-0

Saint-Etienne - Tolosa 2-2

Monaco - Marsiglia 3-4