Brutta sconfitta rimediata dal St. Etienne che è stato battuto 4-1 in casa dell'Angers. Eppure la squadra di Printant dopo 34 minuti dall'inizio della gara era passata in vantaggio con Nordin ma nella ripresa è stata travolto dai padroni di casa che primo hanno pareggiato al 48' con Capelle e poi hanno dilagato con la tripletta di uno scatenato Ninga. Con questo successo l'Angers sale a 12 punti e raggiunge il PSG, impegnato questa sera a Lione, in testa alla classifica mentre il St. Etienne resta a quota cinque ed è ancora a secco di vittorie in questo campionato.

Di seguito il programma completo del 6° turno di Ligue 1:

Venerdì

Strasburgo - Nantes 2-1

Sabato

Marsiglia - Montpellier 1-1

Bordeaux - Brest 2-2

Metz - Amiens 1-2

Nimes - Tolosa 1-0

Nizza - Digione 2-1

Reims - Monaco 0-0