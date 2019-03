Ligue 1, super-Balotelli non basta all'OM: rimonta di rigore dell'Angers

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se super-Mario Balotelli scrive la storia della Ligue 1 con la sua doppietta di oggi, l'avversario Mangani non se lo fa dire due volte e risponde con la stessa moneta. Sono due doppiette a decidere il match tra l'Olympique Marsiglia e l'Angers al Velodrome. Agli uomini di Garcia non bastano gli ennesimi gol dell'attaccante italiano, vero protagonista del momento, facendosi rimontare da due calci di rigore. Adesso l'OM rischia di perdere la quarta piazza, basterebbe una vittoria del Saint-Etienne contro il Nimes lunedì. Rammarico per i due punti persi, mentre l'Angers può esultare conquistando un altro piccolo mattoncino verso la salvezza.

Questo il programma completo del 30° turno di Ligue 1:

Venerdì

20:45 Rennes-Lione 0-1 (86' Terrier)

Sabato

17:00 Marsiglia - Angers 2-2

Domenica

15:00 Amiens-Bordeaux

15:00 Dijon - Nizza

15:00 Monaco - Caen

17:00 Nantes - Lilla

21:00 Tolosa - Paris SG

Lunedì

20:30 St. Etienne-Nimes