© foto di Insidefoto/Image Sport

Lega, Federazione e Ministero dello Sport hanno deciso: in Francia non ci potranno essere più cori omofobi e insulti durante le gare di Ligue 1. Il piano di intervento, a cui hanno aderito le diverse istituzioni francesi, è stato già applicato nel match tra Nancy e Le Havre: la gara è stata interrotta per alcuni cori omofobi da parte dei tifosi di casa. Sotto osservazione anche degli atteggiamenti simili durante la sfida tra Rennes e Paris Saint-Germain.