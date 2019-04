© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tonfo casalingo dell'Olympique Lione contro il Digione. Nel 31° turno di Ligue 1 sono stati infatti gli ospiti a trionfare grazie alla doppietta di Said (3' e 7') e l'autogol di Rafael (65'). A nulla è valso così il momentaneo vantaggio dell'OL dopo appena un minuto con Terrier. Nonostante il ko, il Lione resta comunque terzo in classifica a quota 56 punti, mentre il Digione sale in diciottesima posizione con 24 lunghezze.

Questo il programma completo del 31° turno di Ligue 1:

Venerdì

Bordeaux-Marsiglia 2-0

Sabato

Olympique Lione-Dijon 1-3

Amiens-Saint Etienne

Angers-Rennes

Guingamp-Monaco

Nimes-Caen