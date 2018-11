Ligue 1, torna a vincere il Monaco. Reims ok: risultati e classifica

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo più di due mesi, il Monaco è tornato a vincere in campionato. Primo successo conquistato con Henry in panchina dalla squadra del Principato che ha battuto 1-0 il Caen in trasferta grazie alla rete di Falcao arrivata al 55'. Bene anche il Reims che ha trionfato 2-1 contro il Guingamp e il Nimes, vittorioso 1-0 in casa dello Strasburgo. 1-1 invece tra Nantes e Angers e 0-0 tra Dijon e Bordeaux.

Venerdì 23 novembre

Lione-Saint Etienne 1-0 (62' Denayer)

Sabato 24 novembre

Paris Saint-Germain-Tolosa 1-0

Caen-Monaco 0-1

Dijon-Bordeaux 0-0

Nantes-Angers 1-1

Reims-Guingamp 2-1

Strasburgo-Nimes 0-1

Domenica 25 novembre

Montpellier-Rennes

Nizza-Lille

Amiens-Olympique Marsiglia

CLASSIFICA: PSG 42, Lione 27, Lille 26*, Montpellier 25*, St. Etienne 23, Marsiglia 22*, Reims 20, Nizza 20*, Strasburgo 18, Nantes 17, Nimes 17, Bordeaux 17, Angers 16, Rennes 16*, Tolosa 14, Amiens 13*, Caen 12, Djon 12, Monaco 10, Guingamp 7.