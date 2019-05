Ligue 1: tris Nantes, pari Montpellier e 2-2 Tolosa-Rennes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pomeriggio di Ligue 1 arriva una bella vittoria per il Nantes che ha battuto 3-0 il Dijon. 2-2 tra Tolosa e Rennes mentre il Montperllier non è andato oltre l'1-1 in casa contro l'Amiens. In classifica, il Montpellier resta a quota 55 al quinto posto mentre il Dijon non è ancora retrocesso nonostante l'ennesimo ko.

Il programma completo del 35° turno di Ligue 1 :

Ieri

STRASBURGO-MARSIGLIA 1-1

Oggi

PSG-NIZZA 1-1

BORDEAUX-ANGERS 0-1

GUINGAMP-CAEN 0-0

REIMS-NIMES 0-3

Domenica

MONTPELLIER-AMIENS 1-1

NANTES-DIGIONE 3-0

TOLOSA-RENNES 2-2

MONACO-SAINT ETIENNE ore 17

LIONE-LILLE ore 21