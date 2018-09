Ligue 1, tris Strasburgo ma l'OL si ferma: 1-1 col Nantes. Pari Bordeuax

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutto stop in Ligue 1 per l'Olympique Lione che non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Nantes. Dopo la rete di Auoar, è arrivato il pareggio di Boschilia ma al 76' Fekir ha sbagliato il rigore decisivo e l'OL dunque deve accontentarsi di un punto che lo porta al terzo posto in attesa però della gara del Marsiglia. Tris vincente invece per lo Strasburgo che ha travolto per 3-0 il Dijon mentre solo 0-0 tra Reims e Bordeaux. Vince il Caen 1-0 contro l'Amiens ed infine vittoria del Guingamp in casa dell'Angers.

Ligue 1 - 8° TURNO

Nizza-Paris Saint-Germain 0-3

Angers-Guingamp 0-1

Caen-Amiens 1-0

Lione-Nantes 1-1

Reims-Bordeaux 0-0

Strasburgo-Dijon 3-0

DOMENICA 30 SETTEMBRE

15.00 Rennes-Tolosa

17.00 Montpellier-Nimes

21.00 Lille-Marsiglia