Ligue 1, tutto troppo facile per il Lille: travolto 3-0 il Guingamp

Continua senza passi falsi il campionato del Lille, che nella prima gara domenicale della 3^ giornata travolge in casa il Guingamp e si assesta a 7 punti in classifica. Già dopo dieci minuti la compagine del nord della Francia era avanti di due reti, grazie ai gol realizzati da Xeka e Bamba. Quest'ultimo si è poi ripetuto nella ripresa, realizzando la segnatura per la doppietta personale. A completare la pessima giornata dei bretoni, ancora fermi a zero, è poi arrivata l'espulsione di Kerbrat nel finale.

VENERDI

Lione - Strasburgo 2-0

IERI

PSG - Angers 3-1

Amiens - Reims 4-1

Montpellier - Saint-Etienne 0-0

Nantes-Caen 1-1

Nizza - Dijon 0-4

Tolosa - Nimes 1-0

OGGI

Lille - Guingamp 3-0

17.00 Bordeaux - Monaco

21.00 Marsiglia - Rennes