© foto di Federico De Luca

Tanti gol nel sabato di Ligue 1 con la vittoria del Lille per 1-0 sul Dijon e il poker del Montpellier che ha travolto per 4-2 l'Amiens. Bene anche il Nizza che ha vinto in rimonta per 3-1 contro l'Angers mentre il Bordeaux è stato fermato sull'1-1 in casa del Reims e dello stesso risultato si sono dovute accontentare anche Metz e Nimes.

Il programma completo del 15° turno di Ligue 1:

Venerdì :

Olympique Marsiglia-Brest 2-1

Sabato

Strasburgo - Lione 1-2

Lilla - Dijon 1-0

Montpellier - Amiens 4-2

Nimes - Metz 1-1

Nizza - Angers 3-1

Reims - Bordeaux 1-1