© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle due gare delle 15 di Ligue 1 vince il Montpellier che ha battuto 2-1 il Tolosa grazie alle reti di Skhriri e Camara mentre non è andato oltre lo 0-0 il Rennes in casa contro il Nizza. Il Montpellier con questa vittoria sale al sesto posto a 48 punti. Occasione persa invece per il Nizza che vincendo si sarebbe ritrovata al quinto posto.

Di seguito il programma completo della 32^ giornata di Ligue1:

Venerdì

Nantes-Lione 2-1

Sabato

Olympique Marsiglia-Nimes 2-1

Caen-Angers 0-1

Monaco-Reims 0-0

Strasburgo-Guingamp 3-3

Domenica:

Montpellier-Tolosa 2-1

Rennes-Nizza 0-0

17.00 Saint Etienne-Bordeaux

21.00 Lille-PSG