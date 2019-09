Ligue 1, vince il Nizza. Pari per Monaco e Bordeaux, Tolosa ko

Nella serata di Ligue 1 è arrivata un'altra vittoria per il Nizza che ha battuto 2-1 il Dijon, mentre il Bordeaux è riuscito a strappare un 2-2 contro un Brest che ha sfiorato il colpaccio in casa dei Girondini. Perde il Metz, battuto 2-1 in casa dall'Amiens mentre il Monaco non è ancora oltre lo 0-0 contro il Reims. Male anche il Tolosa che è stato battuto 1-0 dal Nimes.

Di seguito il programma completo del 6° turno di Ligue 1:

Venerdì

Strasburgo - Nantes 2-1

Sabato

Marsiglia - Montpellier 1-1

Bordeaux - Brest 2-2

Metz - Amiens 1-2

Nimes - Tolosa 1-0

Nizza - Digione 2-1

Reims - Monaco 0-0