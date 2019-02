Ligue 1, vince l'Angers 2-1 a Strasburgo. 1-0 Amiens col Caen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle uniche due gare della serata di Ligue 1, vittoria in trasferta conquistata dall'Angers che ha trionfato 2-1 in casa dello Strasburgo grazie alla doppietta di Kanga Aka. Vittoria di misura per l'Amiens invece che ha battuto 1-0 il Caen con il gol di Konate arrivato nella ripresa.

Questo il programma completo del 24° turno di Ligue 1:

08.02 20:45 Dijon-Marsiglia 1-2

09.02 17:00 Paris SG-Bordeaux 1-0

09.02 20:00 Amiens-Caen 1-0

09.02 20:00 Strasburgo-Angers 1-2

10.02 15:00 Montpellier-Monaco

10.02 15:00 Nantes-Nimes

10.02 15:00 Tolosa-Reims

10.02 17:00 Guingamp-Lilla

10.02 17:00 Rennes-St. Etienne

10.02 21:00 Nizza-Lione