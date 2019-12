Ligue 1, vincono Marsiglia, Monaco e PSG. Pari Lione, Nantes ko in casa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella serata di Ligue 1 si sono giocate tutte le gare della 19a giornata in contemporanea prima delle vacanze natalizie. Sono arrivate le vittorie del PSG, che ha rifilato un netto 4-1 all'Amiens, del Monaco che ha battuto in rimonta 5-1 il Lille e del Marsiglia che ha sconfitto 3-1 il Nimes. bene anche il Rennes che è salito al terzo posto battendo 1-0 il Bordeaux. Si è fermato invece il Lione che non è andato oltre l'1-1 in casa del Reims e il Nantes che è stato sconfitto 2-1 in casa dell'Angers. Vincono anche il Nizza con un netto 3-0 sul Tolosa e il Montpellier che rifilato un poker al Brest. Male il St. Etienne ko in casa dello Strasburgo, spettacolare 2-2 infine tra Dijon e Metz.

LIGUE 1 - GIORNATA 19

Dijon-Metz 2-2

Marsiglia-Nimes 3-1

Monaco-Lille 5-1

Montpellier-Brest 4-0

Nantes-Angers 1-2

PSG-Amiens 4-1

Reims-Lione 1-1

Rennes-Bordeaux 1-0

Strasburgo-St. Etienne 2-1

CLASSIFICA

PSG 45*, Marsiglia 38, Rennes 33*, Lille 31, Nantes 29, Reims 28*, Monaco 28*, Angers 28, Montpellier 27, Nizza 27, Strasburgo 27, Lione 26, Bordeaux 26, St, Etienne 25, Brest 22, Dijon 18, Metz 17, Amiens 17*, Nimes 12*, Tolosa 12.

*una gara in meno