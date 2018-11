Ligue 1, vincono Nizza e St. Etienne, Montpellier ko. Risultati e classifica

© foto di Andrea Losapio

Nella serata di Ligue 1 vince 2-0 il St. Etienne che ha battuto in casa il Reims salendo ulteriormente in classifica. Bene anche il Nizza che ha ottenuto il terzo successo consecutivo battendo 1-0 il Nimes in trasferta. Male il Montpellier sconfitto di misura in casa dell'Angers e il Tolosa, all'ennesimo ko contro l'Amiens.

Questo il programma completo della tredicesima giornata di Ligue 1:

9/11

20:45 Lilla-Strasburgo 0-0

10/11

17:00 Guingamp-Lione 2-4

20:00 Angers-Montpellier 1-0

20:00 Nimes-Nizza 0-1

20:00 St. Etienne-Reims 2-0

20:00 Tolosa-Amiens 0-1

11/11

15:00 Bordeaux-Caen

17:00 Marsiglia-Dijon

17:00 Rennes-Nantes

21:00 Monaco-Paris SG

CLASSIFICA: PSG 36*, Lille 26, Montpellier 25, Lione 24, St. Etienne 23, Nizza 20, Marsiglia 19*, Strasburgo 18, Reims 17, Nantes 15*, Bordeaux 15*, Angers 15, Rennes 15*, Nimes 14, Tolosa 14, Amiens 13*, Caen 11*, Dijon 11*, Monaco 7*, Guingamp 7.

*una gara in meno