Pochi gol nella serata di Ligue 1 che ha visto il Monaco non andare oltre lo 0-0 in casa dell'Angers. Vittoria esterna invece per Nantes e Reims che hanno battuto rispettivamente Nimes e Tolosa per 1-0. 1-1 tra Amiens e Dijon mentre è arrivato un pareggio a reti bianche tra Brest e Nizza.

Il programma della diciottesima giornata:

Lille-Montpellier 2-1 (ieri)

Metz- Olympique Marsiglia 1-1

Amiens-Dijon 1-1

Angers-Monaco 0-0

Brest-Nizza 0-0

Nimes-Nantes 0-1

Tolosa-Reims 0-1

Bordeaux-Strasburgo (domenica, ore 15)

Olympique Lione-Rennes (domenica, ore 17)

Saint Etienne-PSG (domenica, ore 21)