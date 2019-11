Grande vittoria in rimonta per il Bordeaux che in casa ha battuto 2-1 il Monaco. Gli ospiti infatti sono passati in vantaggio al 15' con Slimani ma al 29' Pablo ha riportato la gara in equilibrio. Nella ripresa poi è arrivata l'espulsione per doppio giallo di Slimani e la rimonta dei girondini che hanno trovato il successo con il gol di De Preville. Con questi tre punti il Bordeaux sale a 22 punti e lascia il Monaco a quota 18.

LIGUE 1 - IL PROGRAMMA COMPLETO

Paris Saint-Germain-Lilla 2-0

Lione-Nizza 2-1

Amiens-Strasburgo 0-4

Angers-Nimes 1-0

Brest-Nantes 1-1

Dijon-Rennes 2-1

Metz-Reims 1-1

Domenica, ore 17: St.Etienne-Montpellier

Domenica, ore 21: Tolosa-Marsiglia