Vittorie misure nella serata di Ligue 1 per l'Amiens che ha battuto 1-0 il Nizza di Viera con il gol di Guirassy e per il Guingamp che nel finale ha battuto l'Angers con il gol di Deaux. Domani è in programma il resto della giornata del campionato francese.

Venerdì

19:00 Dijon-St. Etienne 0-1

20:45 Strasburgo-Lille 1-1

Sabato

17:00 PSG-Nimes 3-0

20:00 Amiens-Nizza 1-0

20:00 Guingamp-Angers 1-0

Domenica

15:00 Montpellier-Reims

15:00 Nantes-Bordeaux

15:00 Tolosa-Caen

17:00 Rennes-Marsiglia

21:00 Monaco-Lione