Ligue 2, battuto Le Havre ai rigori: Ajaccio al barrage con il Tolosa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emozioni a non finire fra Ajaccio e Le Havre. Un gol al termine del secondo tempo supplementare ha permesso ai corsi di tornare in partita e di vincere ai calci di rigore per 5-4. Adesso i ragazzi di Pantaloni giocheranno il "barrage" contro il Tolosa, terzultimo in Ligue 1.