Ligue 2, finisce la regular season: Ajaccio, Le Havre e Brest ai playoff

In serata è terminata la regular season della Ligue 2 francese. Reims e Nimes sono le due neopromosse nel massimo campionato, verdetto emesso già nelle scorse settimane. Le Havre-Brest spareggeranno per la finale playoff: la vincente affronterà l'Ajaccio per giocarsi poi la promozione contro la terzultima di Ligue 1. Retrocedono in National il Quevily e il Tours mentre il Bourg-en-Bresse si giocherà ai playout la permanenza.