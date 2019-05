Ligue 2, il Lens batte il Troyes: è in finale per salire in Ligue 1

© foto di Andrea Losapio

Il Lens vince 2-1 sul campo del Troyes la semifinale di spareggio per salire in Ligue 1. Una gara al cardiopalma, decisa ai supplementari dal gol del classe '96 Banza dopo l'1-1 al 90'. Adesso sfiderà in finale la terzultima in Ligue 1, con le gare che si giocheranno stasera.