Ligue1, 23^ giornata: vittorie per Saint-Etienne e Nantes. La classifica

Sono terminate le gare di Ligue1 in programma nel tardo pomeriggio di oggi. Il Saint-Etienne ha superato lo Strasburgo in casa per 2-1, mentre il Nantes ha battuto in trasferta il Caen.

Dopo questi risultati ecco la classifica della massima serie transalpina:

PSG 59**

Lille 49

Olympique Lione 43

Saint-Etinenne 40

Montpellier 37*

Olympique Marsiglia 37

Nizza 37

Rennes 36

Strasburgo 35

Reims 35

Nimes 33

Angers 30

Bordeaux 28*

Nantes 27

Tolosa 27

Amiens 21

Dijon 20*

Monaco 19

Caen 18

Giungamp 14*

* una gara da recuperare

* due gare da recuperare