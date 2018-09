Ligue1, 8^ giornata: Saint-Etienne-Monaco 2-0. Crisi nel Principato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua l'avvio nero di Ligue1 per il Monaco di Leonardo Jardim. Questa sera la formazione del Principato, nell'anticipo dell'ottava di giornata di campionato, è stata sconfitta dal Saint-Etienne per 2-0. Decidono le due reti di Khazri. Monaco che, dunque rimane al terz'ultimo posto con soli otto punti, mentre il Saint-Etienne sale al secondo posto con 15 punti in attesa dei match di Olympique Lione, Olympique Marsiglia e Lille.