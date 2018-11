© foto di Giulia Borletto

Il Lione vince nell’anticipo della Ligue1 il classico transalpino contro il Saint Etienne. A decidere la gara è una rete di Denayer al 62° con i Verdi che non riescono a trovare il pari nonostante giochino gli ultimi 20 minuti in superiorità numerica per l’espulsione di Rafael.

Ligue1, il 14° turno:

Lione-Saint Etienne 1-0 (62° Denayer)

Domani:

Paris Saint-Germain-Tolosa

Caen-Monaco

Dijon-Bordeaux

Nantes-Angers

Reims-Guingamp

Strasburgo-Nimes

Domenica:

Montpellier-Rennes

Nizza-Lille

Amiens-Olympique Marsiglia