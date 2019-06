Lille, è fatta per Timothy Weah: 10 mln il costo dell'operazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Timothy Weah non sarà al PSG. Secondo quanto riportato da Telefoot infatti, il giovane attaccante statunitense, dopo il prestito al Celtic, sarà ceduto a titolo definitivo al Lille per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni più una percentuale sulla futura rivendita in favore del PSG.