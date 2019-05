Lille, Galtier conferma: "Pépé andrà via, lo vogliono le big d'Europa"

Dopo il successo conquistato contro l'Angers, il tecnico del Lille Christophe Galtier ha rivelato che Nicolas Pépé lascerà la squadra francese questa estate: "Andrà via. "È così, è la vita, oggi è il calcio. Nicolas è richiesto da tutti i più grandi club d'Europa. Quando l'ho abbracciato, gli ho detto di prendersi il tempo di pensare, come ha sempre fatto. Ha fatto una stagione meravigliosa, ora deve fare la scelta migliore per la sua carriera".