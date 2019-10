Lille, Galtier: "Giocare in Champions unico modo per crescere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristophe Galtier, allenatore del Lille, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Chelsea:

Cosa pensa del Chelsea?

"Lampard dice di non aver esperienza per una partita di Champions, ma io dico che siamo due. Parliamo di una squadra molto tecnica e capace anche a livello tattico. Grazie alla Premier hanno anche la capacità di mettere grande intensità in campo".

Cosa chiederà ai giocatori in vista di questa partita?

"Lo stesso approccio di sempre. Dobbimo esprimere il nostro potenziale al massimo".

Quanto conta la mancanza ddi esperienza per una squadra come la vostra?

"Dobbiamo riuscire a mantenere alta la concentrazione e dimostrare la capacità di resistere agli attacchi delle squadre più forti. Dobbiamo essere chirurgici nelle transazioni offensive".

Il gap contro il Chelsea è insuperabile?

"Ogni dettaglio può essere un handicap per noi. La nostra mancanza di esperienza, il livello della Premier League. Ma non preparo le partite partendo dalle cose positive. Sono convinto che siamo in grado di creare gioco: siamo giovani e possiamo alzare il livello dell'intensità".

Come colmare la mancanza di esperienza?

"Giocare, giocare e continuare a giocare. In Champions, se non giochi, è impossibile migliorare. Se passi il tempo a subire, non ridurrai mai il gap con le altre. Non c'è niente di più frustrante che non proporre il proprio gioco".