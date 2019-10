© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore del Lille Christophe Galtier è intervenuto ai microfoni della UEFA per analizzare il pareggio contro il Valencia: "Mi dispiace per i miei giocatori, hanno fatto una partita da Champions League, con intensità e ritmo. È stata una gran partita, potevamo vincere questa sera e conquistare un punto con il Chelsea. Se non rimani concentrato è complicato fare una buona partita".