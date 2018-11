Lille, Galtier: "PSG forte, ma non li abbiamo fatti respirare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Lille Christophe Galtier ha commentato in conferenza stampa la sconfitta di misura contro il PSG: “Il PSG è stato troppo forte stasera. Conosciamo la loro qualità individuale e tecnica, ma questa sera hanno fatto fatica a farci gol. Non hanno avuto due secondi per respirare. Il PSG non ci ha lasciato spazio per esporci. Difendersi bene non è stato sufficiente per fare risultato ma non è un rimprovero ai miei giocatori visto che si sono impegnati e sviluppare il gioco durante i 90 minuti”.