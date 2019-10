© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Lille, Christophe Galtier, ha presentato così in conferenza stampa la prossima sfida di Champions League contro il Valencia: "Dovremo essere determinati, col Tolosa ho visto troppi errori tecnici da parte della mia squadra. Non possiamo giocare senza aggressività in Champions. Col Valencia bisognerà trovare risorse inaspettate", le parole dell'allenatore francese a poche ore dall'incontro casalingo.