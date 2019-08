© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Soltanto 53 partite con la maglia del Bayern Monaco e un amore mai sbocciato. Renato Sanches potrebbe lasciare il club bavarese già in questa finestra di mercato, come riportato dal quotidiano francese L'Equipe: sul centrocampista portoghese ci sono diverse squadre, ma il Lille sembra aver fatto passi in avanti i queste ultime ore.