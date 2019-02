Nicolas Pepe, attaccante ivoriano del Lille ed obiettivo di mercato di numerose squadre, potrebbe davvero lasciare il club francese al termine di questa stagione. A confermarlo è lo stesso ds del Lille, Luis Campos, che a Telefoot ha sottolineato: "Non siamo un club ricco, questo significa che se arriva una proposta davvero buona per il giocatore, saremo costretti a venderlo". Sul 23enne sono da tempo segnalate squadre come Wolverhampton e Tottenham.