Lille, il Liverpool pensa a Pepé. Ma solo in caso di cessione di Salah

È uno dei pezzi pregiati del mercato ed è stato accostato a tutti i grandi club europei, ma il futuro di Nicolas Pépé non è ancora stato scritto. L'esterno offensivo del Lille, come riporta L'Equipe sarebbe nel mirino del Liverpool, che lo tiene in caldo qualora Momo Salah dovesse lasciare Anfield. Un'eventualità remota, ma l'ivoriano sarebbe la prima scelta per la sostituzione dell'egiziano: per lui, i Reds sarebbero disposti a spendere 80 milioni di euro.