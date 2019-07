Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha parlato a La Voix du Nord del futuro di Nicolas Pépé. L'ivoriano, protagonista la scorsa stagione con 23 reti in 41 partite, è nel mirino delle big d'Europa: "Per Nico il futuro è quasi deciso. Poteva andar via l'estate scorsa. È vero che sono arrivate offerte importanti da grandi club per cui penso che andrà via. Anche se nel calcio non si può mai sapere". Sull'attaccante, 24 anni, c'è anche il Napoli sebbene il Manchester United sia in pole position.