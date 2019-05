© foto di Andrea Losapio

Il Lille festeggia per il successo casalingo contro il Bordeaux. Tuttavia, per festeggiare il secondo posto aritmetico, la squadra biancorossa deve attendere notizie da Marsiglia dove giocherà il Lione. In caso di mancato successo dei rossoblu la squadra di Galtier sarebbe seconda matematicamente. La società ha pubblicato su Twitter a fine gara: “E’ un passo da gigante. Non lo possiamo dire ancora ma lo pensiamo molto forte. Il Lille è (quasi) in Champions League”.