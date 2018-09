Lille, le big d'Europa sognano Nicolas Pepé: possibile asta a gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È pronta a scatenarsi una vera e propria asta internazionale per Nicolas Pepé. Come riporta il Manchester Evening News, infatti, sul talento del Lille ci sarebbero Barcellona, Betis, Siviglia, Arsenal e Manchester United. Esterno d'attacco classe '95, Pepé in quest'avvio di stagione ha già realizzato quattro gol e tre assist in cinque partite.