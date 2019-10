Lille miniera di talenti, Osimhen dopo Pépé. Il ds: "Piace già a tanti"

© foto di Stefano Di Bella

Dopo Nicolas Pépé, il Lille del ds Luis Campos ha trovato un'altra stella: si tratta di Victor Osimhen, già capocannoniere della Ligue 1 con 8 reti in 11 gare. Il nigeriano è già sul taccuino di tante squadre, lo conferma lo stesso dirigente a Team Duga su RMC Sport. "In un club come il nostro non è mai facile trovare gli attaccanti giusti e per questo serve una ricerca accurata. Victor è arrivato qui per aiutarci a far crescere il progetto ma è normale che sia già oggetto d'attenzioni da parte degli osservatori".