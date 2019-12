Lille, Osimhen resta in osservazione dopo il malore accusato ieri sera

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Victor Osimhen, attaccante del Lille, è stato colto da un lieve malore subito dopo aver segnato la rete che ha sbloccato la sfida di ieri contro il Monaco, valida per gli ottavi della Coppa di Lega francese. Il nigeriano ha accusato vertigini e fitte al torace ed è stato subito sostituito e portato in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso e non hanno rilevato nessuna anomalia cardiaca. Il giocatore è ancora sotto osservazione e stamattina sosterrà ulteriori esami a Montecarlo, prima di tornare a casa.