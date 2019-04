Nicolas Pepé svelerà il suo futuro in conferenza stampa dopo il 5 maggio, ossia dopo che il Lille avrà affrontato l'Olympique Lione nello scontro diretto per il secondo posto in Ligue 1. L'esterno ivoriano, autore fin qui di 20 gol e 12 assist in 36 partite stagionali, resta così sospeso tra le big inglesi, spagnole e tedesche: Barcellona, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal e Bayern Monaco, solo per citare le squadre più interessate. Lo riporta L'Equipe.