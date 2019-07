Lille, si presenta Timothy Weah: "Mio padre mi ha consigliato di venir qui"

© foto di Dimitri Conti

Giornata di presentazioni in casa Lille per il giovane attaccante Timothy Weah, figlio dell'indimenticato milanista George. Ecco alcune delle sue dichiarazioni principali dalla sala stampa: "Non vedo l'ora di giocare davanti ai miei nuovi tifosi. Sono molto felice di essere qui, il Lille lo scorso anno è stato il miglior club del campionato, anche arrivando secondo, ed è qualificato in Champions. In passato hanno vestito questa maglia grandi giocatori come Aubameyang, Hazard, Pepe... Io ho iniziato a giocare negli Stati Uniti, per alcune piccole società di New York. In USA il movimento sta crescendo molto, basta vedere la nazionale. Sono sicuro che qui potrò crescere, se lavorerò bene e riuscirò a giocare. Mi sento cresciuto negli ultimi anni, sono più maturo. Tutta la mia famiglia ha avuto un ruolo in questo trasferimento. Mio padre e mia madre mi hanno consigliato di venire qui. È un sogno giocare in Champions League e spero di poter diventare un grande giocatore", ha concluso il figlio d'arte, che al LOSC prenderà il numero 22.