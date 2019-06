Lille, Weah: "Non vedo l'ora di giocare e segnare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il neo attaccante del Lille Timothy Weah ha parlato ai canali ufficiali della società: “Sono molto orgoglioso di far parte di questo club. Non vedo l'ora di unirmi alla squadra, giocare e segnare gol per il club. Grazie per tutto il supporto che mi dai. A tutti i tifosi dico che faremo di tutto per vincere, in Champions League e in Ligue 1”.