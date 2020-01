Lingard si affida a Raiola. L'agente "nemico" del Manchester United

Si amplia la lista degli assistiti di Mino Raiola, agente italo-olandese, agente protagonista nei giorni scorsi del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dal Daily Mail Raiola avrebbe iniziato a collaborare con Jesse Lingard, attaccante classe 1992 del Manchester United. Alla base di questa nuova partnership, si legge, la volontà del giocatore di ottenere un nuovo contratto con i Red Devils anche se i rapporti fra il club e il procuratore sono ai minimi storici.

Da tempo, infatti, Raiola è in lotta con la dirigenza dello United per la cessione di Paul Pogba e nelle ultime settimane la frattura è divenuta ancor più grande in conseguenza del tentativo della società di tesserare Erling Haaland, attaccante norvegese poi finito al Borussia Dortmund, scavalcando l'agente.

Difficile, dunque, immaginare che la partnership fra Raiola e Lingard possa portare davvero al rinnovo dello stesso calciatore. Più probabile una cessione nelle prossime sessioni di mercato.