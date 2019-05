© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jesse Lingard è cresciuto nel Manchester United e ha vissuto l'epoca in cui Cristiano Ronaldo cominciava ad affermarsi come stella di prima grandezza nel calcio, proprio con la maglia dei Red Devils. Il centrocampista ha confessato al Daily Mirror che sogna un ritorno del portoghese: "Mi farebbe davvero tanto piacere. È stato uno dei migliori giocatori dell'ultimo decennio, ha cominciato qui e ritornerebbe in un posto che conosce bene. Sono cresciuto ammirato le sue imprese con il Manchester, sarebbe bello giocare con lui".