Lione, Andersen: "Cercherò di restituire i tanti milioni spesi per me"

Joachim Andersen, nuovo difensore del Lione, ha parlato in conferenza stampa, toccando anche l'argomento relativo all'esosa cifra spesa dall'OL per strapparlo alla Sampdoria, una cifra record: "È una domanda che mi viene posta spesso, ma non spetta a me parlare di prezzo, bensì ai due club. L'OL ha investito tanto su di me, e da parte mia non può che essere un complimento, e cercherà di fare del mio meglio per restituire la fiducia che mi è stata data".

Quindi anche due parole sul tecnico Sylvinho e sui sogni di Nazionale: "È pieno di energia, ed è simile agli allenatori italiani per l'importanza che dà alla tattica. Ho un ottimo feeling con lui, e oltre alla speranza di diventare un titolare assoluto della Danimarca, è uno dei motivi per cui sono venuto qui. Sono già stato selezionato ai tempi della Sampdoria, e spero che la cosa possa continuare anche qui a Lione".