Joachim Andersen, difensore del Lione, ha commentato così la vittoria per 2-0 sul Metz: "Abbiamo segnato un gol fantastico. Abbiamo preso i tre punti e siamo molto felici. Abbiamo controllato bene la gara Lo stile di Rudi Garcia è piuttosto offensivo e mi piace. Creiamo più opportunità adesso. Dobbiamo continuare a giocare meglio per segnare di più. Mi piace il gioco offensivo e abbiamo la palla. Il campionato è molto difficile. Se riusciamo a vincere quattro o cinque partite di fila, torneremo in corsa per i primi posti ma abbiamo la squadra per farlo".